"Погибнут, но выполнят свой долг с честью": Пригожин об идеологии и культуре "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" никого не бросает на поле боя, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос о том, насколько оперативно руководство подразделения передает списки пропавших без вести бойцов и пленных.

По словам бизнесмена, если сотрудник попал в плен по какой-либо причине, то он взрывает ту самую заветную гранату, которую дают каждому бойцу "ЧВК Вагнера".

"Ее так и называют: "последняя граната", — подчеркнул Пригожин.

Он отметил также, что при попадании сотрудника "ЧВК Вагнера" в плен, его сослуживцы захватывают сотни солдат противника.

"За каждого попавшего в плен, мы берем в плен десятки, а то и сотни солдат и офицеров противника. Поэтому шансов держать в плену бойцов "ЧВК Вагнера" у противника нет никаких", — сказал он.

Пригожин рассказал об идеологии и культуре "ЧВК Вагнера". По его словам, каждое тело участвующего в бою солдата — это святыня.