"Погибнут, но выполнят свой долг с честью": Пригожин об идеологии и культуре "ЧВК Вагнера"

"ЧВК Вагнера" никого не бросает на поле боя, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос о том, насколько оперативно руководство подразделения передает списки пропавших без вести бойцов и пленных.
По словам бизнесмена, если сотрудник попал в плен по какой-либо причине, то он взрывает ту самую заветную гранату, которую дают каждому бойцу "ЧВК Вагнера".
"Ее так и называют: "последняя граната", — подчеркнул Пригожин.
Он отметил также, что при попадании сотрудника "ЧВК Вагнера" в плен, его сослуживцы захватывают сотни солдат противника.
"За каждого попавшего в плен, мы берем в плен десятки, а то и сотни солдат и офицеров противника. Поэтому шансов держать в плену бойцов "ЧВК Вагнера" у противника нет никаких", — сказал он.
Пригожин рассказал об идеологии и культуре "ЧВК Вагнера". По его словам, каждое тело участвующего в бою солдата — это святыня.
"Все тела вытаскиваются. И если потребуется погибнуть еще многим за тело нашего товарища, то они погибнут, но выполнят свой долг с честью. Это основа, это идеология, это культура, это кодекс чести ЧВК "Вагнер", — отметил предприниматель, слова которого приводит пресс-служба компании "Конкорд".
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