"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе

Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Авторы отметили, что отряды "вагнеровцев" продолжают выполнять задачи в рамках СВО на Украине, чем обеспечивают динамику наступления.

Ранее русские добровольцы завершили зачистку населенного пункта Кодема в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики, а также провели операцию против подразделения ВСУ, которая попала на камеру украинского командира. "Трофейное" видео появилось в соцсетях.