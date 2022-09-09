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  • Опубликована сегодня в 9:03

"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе

Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.

Авторы отметили, что отряды "вагнеровцев" продолжают выполнять задачи в рамках СВО на Украине, чем обеспечивают динамику наступления.

"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе. 10973.png

Ранее русские добровольцы завершили зачистку населенного пункта Кодема в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики, а также провели операцию против подразделения ВСУ, которая попала на камеру украинского командира. "Трофейное" видео появилось в соцсетях.

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