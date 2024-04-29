В Европейском союзе относительно шага Киева по снижению планки соблюдения прав человека на Украине и соответствующего уведомления, отправленного в Совет Европы, подчеркнули необходимость учитывать "сложные обстоятельства" в данной стране.

Ранее было объявлено, что Украина пересмотрела условия отступления от своих обязательств в рамках исполнения Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах в период военного положения, представители украинских властей в начале апреля направили подобное уведомление в Совет Европы.

Согласно словам официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано, если возникают потенциальные вопросы к украинским партнерам, то они обсуждаются без предположений о злонамеренных действиях украинцев.

Он отметил, что понимают трудности, с которыми приходится сталкиваться Украине, и нет оснований полагать, что намерения Украины будут направлены исключительно на нарушение международных обязательств и ценностей, важных для ЕС и отношений с Украиной. Вместе с тем он подчеркнул, что для них соблюдение основных прав и свобод играет ключевую роль, что имеет значение как для процесса присоединения к ЕС, так и для предоставления макрофинансовой помощи.

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