Ученые проекта SPECULOOS обнаружили новую экзопланету SPECULOOS-3b, размером с Землю, на орбите ультрахолодного красного карлика, который находится в 55 световых годах от Земли.
Звезда, вокруг которой вращается планета, вдвое холоднее Солнца, в десять раз легче и в 100 раз менее ярка. SPECULOOS-3b совершает полный оборот вокруг своей звезды за 17 земных часов, и из-за близости к звезде на планете отсутствует смена времени суток. Планы на будущее включают изучение состава этой планеты и потенциал ее атмосферы с использованием космического телескопа "Джеймс Уэбб", сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Jamen Percy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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