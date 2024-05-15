В Тбилиси, Грузия, в последнее время происходят митинги против принятия нового закона об иноагентах, которые иногда перерастают в столкновения с силовиками. Несмотря на это, местные жители и участники чатов уверяют, что ситуация в городе в целом безопасная для туристов, если избегать центра во время протестов.

Тбилиси остается популярным туристическим направлением с хорошо развитым авиасообщением с Европой, хотя возможные санкции ЕС могут повлиять на авиарейсы. Грузия привлекает туристов безвизовым режимом, доступностью и красивой природой, сообщает Tourdom.Ru.

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