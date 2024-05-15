В Тбилиси, Грузия, в последнее время происходят митинги против принятия нового закона об иноагентах, которые иногда перерастают в столкновения с силовиками. Несмотря на это, местные жители и участники чатов уверяют, что ситуация в городе в целом безопасная для туристов, если избегать центра во время протестов.
Тбилиси остается популярным туристическим направлением с хорошо развитым авиасообщением с Европой, хотя возможные санкции ЕС могут повлиять на авиарейсы. Грузия привлекает туристов безвизовым режимом, доступностью и красивой природой, сообщает Tourdom.Ru.
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Илон Маск напомнил, что готов к бою с Цукербергом
Американский миллиардер Илон Маск, узнав о готовности президента США Джо Байдена участвовать в дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, напомнил о предложении сойтись в поединке с главой Meta* Марком Цукербергом.
Дебаты между Трампом и Байденом назначены на 27 июня
Телевизионный канал CNN подтвердил на своем веб-сайте, что организует первые предвыборные столкновения претендентов на президентский пост в Соединенных Штатах, Джо Байдена и Дональда Трампа, 27 июня в собственной телестудии в Атланте, штат Джорджия.
Ученые обнаружили новую планету похожую на Землю на орбите ультрахолодной звезды
Ученые проекта SPECULOOS обнаружили новую экзопланету SPECULOOS-3b, размером с Землю, на орбите ультрахолодного красного карлика, который находится в 55 световых годах от Земли.
Гастроэнтеролог Гарушьян: сильная тяга к сладкому может указывать на дефицит железа
Врач-гастроэнтеролог Григорий Гарушьян объяснил, что сильная тяга к сладкому может быть связана с дефицитом определенных микроэлементов, таких как магний или железо. Также этот симптом может возникать из-за стресса, недоедания или строгой диеты.