После майских праздников в России значительно снизились цены на туры в Дубай, ОАЭ. Так, неделя отдыха в 4-звездочном отеле теперь обойдется в 63 тыс. рублей на двоих, а в 5-звездочном на Джумейре — в 94 тыс. рублей.

Падение цен связано с уменьшением спроса после праздников и завершением высокого сезона. Многие отели ввели специальные предложения, такие как бесплатные дополнительные ночи при бронировании, что делает предложения еще более привлекательными для туристов, сообщает Tourdom.Ru.

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