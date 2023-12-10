Министерство здравоохранения одобрило обновление состава вакцины "Спутник Лайт", внесены соответствующие изменения в инструкцию. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Александр Гинцбург.

Он отметил, что все необходимые согласования завершатся в ближайшие часы, после чего начнется внесение данных о 135 тысячах доз в электронную систему учета. Ожидается, что отгрузка вакцины в регионы начнется во второй половине понедельника или во вторник.

Гинцбург также подчеркнул, что результаты исследования, в котором участвовали 50 человек, не выявили значимых побочных эффектов. Ранее завершенные клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" были переданы в Минздрав, и повторная регистрация препарата не потребуется, лишь внесение изменений в уже зарегистрированные документы, сообщает РИА Новости.