Министерство здравоохранения одобрило обновление состава вакцины "Спутник Лайт", внесены соответствующие изменения в инструкцию. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Александр Гинцбург.
Он отметил, что все необходимые согласования завершатся в ближайшие часы, после чего начнется внесение данных о 135 тысячах доз в электронную систему учета. Ожидается, что отгрузка вакцины в регионы начнется во второй половине понедельника или во вторник.
Гинцбург также подчеркнул, что результаты исследования, в котором участвовали 50 человек, не выявили значимых побочных эффектов. Ранее завершенные клинические исследования обновленной вакцины "Спутник V" были переданы в Минздрав, и повторная регистрация препарата не потребуется, лишь внесение изменений в уже зарегистрированные документы, сообщает РИА Новости.
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