В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори

Врачи в течение первых трех кварталов 2023 года зафиксировали более 7 тысяч случаев кори, в то время как весь 2022 год отмечался лишь 102 случаями этого заболевания. Эту информацию сообщил главный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов в рамках III ежегодной конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

Чуланов отметил, что в 2021 году был всего один случай кори, в 2022 году их число возросло до 102 случаев, но за первые три квартала текущего года было зарегистрировано более 7 тысяч случаев этой инфекции, сообщает ТАСС.

Согласно представленным слайдам в докладе Чуланова, в 2022 году структура инфекционных и паразитарных заболеваний в России была преимущественно связана с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, которые составили 74,86% всех случаев, а также коронавирусной инфекцией, которая составила 21,33% случаев.