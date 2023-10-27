Соединенные Штаты не стремятся к увеличению напряженности в отношениях с Ираном или к развитию конфликта с ним, несмотря на удары по объектам в Сирии, которые, по данным Вашингтона, связаны с Тегераном. С таким утверждением выступил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.
В то же время он предупредил, что США сохраняют готовность продолжать использовать военную мощь в текущей обстановке.
"Президент кристально ясно сигнализировал, что он будет действовать в целях защиты личного состава США "на земле ", — сказал Кирби.
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