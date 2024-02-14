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Жительница Екатеринбурга выжила после падения с 20-го этажа
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  • Опубликована сегодня в 16:43

Жительница Екатеринбурга выжила после падения с 20-го этажа

Как сообщают местные СМИ, несчастный случай в уральской столице произошел в жилом доме на улице Крауля. По словам очевидцев, перед падением девушка находилась на переходной лоджии.

О происшествии в жилом комплексе «Янтарная долина» сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую, с множественными травмами, госпитализировали.

На данный момент, тяжесть и характер травм и как врачи оценивают состояние пострадавшей, не уточняется.

По словам прохожих, ставших свидетелями произошедшего, девушка упала в огромный сугроб, возможно, именно это и спасло ей жизнь.

- На вид совсем молодая, думали, что ребенок. Но, оказалось, взрослая девушка, - рассказал E1.RU очевидец.

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