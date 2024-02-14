Как сообщают местные СМИ, несчастный случай в уральской столице произошел в жилом доме на улице Крауля. По словам очевидцев, перед падением девушка находилась на переходной лоджии.

О происшествии в жилом комплексе «Янтарная долина» сообщает портал E1.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую, с множественными травмами, госпитализировали.

На данный момент, тяжесть и характер травм и как врачи оценивают состояние пострадавшей, не уточняется.

По словам прохожих, ставших свидетелями произошедшего, девушка упала в огромный сугроб, возможно, именно это и спасло ей жизнь.