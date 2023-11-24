В Болгарии арестовали подозреваемого в связях с ХАМАС мужчину

Прокуратура Болгарии сообщила о задержании 37-летнего гражданина одной из стран Евросоюза, который был объявлен в розыск австрийскими властями.
Задержание было осуществлено в рамках совместных действий Государственного агентства национальной безопасности, МВД и прокуратуры. Мужчина обвиняется в участии в преступной деятельности, связанной с палестинским радикальным движением ХАМАС, сообщает ТАСС.
Он был задержан на основании европейского ордера на арест, выданного австрийской прокуратурой. Информация о задержании и расследовании будет передана Софийской городской прокуратуре, которая имеет право принимать решение о содержании задержанного под стражей до 72 часов и предлагать суду меры по его аресту.
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