В связи с тем, что власть Польши ограничила движение транспорта через белорусско-польскую границу, Узбекистан решил обеспечить своим грузовикам беспрепятственное пересечение "рубежа" с помощью транзита через территорию Литвы. К этому моменту ведутся переговоры между представителями двух стран, сообщает пресс-служба узбекского министерства транспорта.

"В настоящее время ведутся переговоры по обеспечению беспрепятственного движения грузовых автомобилей узбекских национальных перевозчиков через пограничные пункты Литвы"

Напомним, что МВД Польши с 21 февраля запретило движение грузовых автомобилей через белорусско-польский переход "Кукурыки - Козловичи".