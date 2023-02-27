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  • Опубликована сегодня в 9:45

Ведутся переговоры между Узбекистаном и Литвой по вопросу транзита грузовиков

В связи с тем, что власть Польши ограничила движение транспорта через белорусско-польскую границу, Узбекистан решил обеспечить своим грузовикам беспрепятственное пересечение "рубежа" с помощью транзита через территорию Литвы. К этому моменту ведутся переговоры между представителями двух стран, сообщает пресс-служба узбекского министерства транспорта.

"В настоящее время ведутся переговоры по обеспечению беспрепятственного движения грузовых автомобилей узбекских национальных перевозчиков через пограничные пункты Литвы"

Напомним, что МВД Польши с 21 февраля запретило движение грузовых автомобилей через белорусско-польский переход "Кукурыки - Козловичи".

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