Результат узбекско-египетского бизнес форума оказался беспроигрышным для двух государтсв: их ведомства и компании заключили более 20 контрактов и соглашений на сумму $1,6 млрд. Такая информация стала известна из сообщения пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Глава нашего государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договорённости по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму $1,6 млрд»

Глава центральноазиатского государства также видит возможность дальнейшего сотрудничества в энергетической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной и фармацевтической отраслях.