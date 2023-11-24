В Свердловской области во время тренировки в бассейне утонул ребёнок

Прокуратура города Полевской, Свердловская область, начала проверку в связи с трагической гибелью 12-летнего подростка в бассейне физкультурно-спортивного комплекса, сообщает ТАСС.
Согласно предварительной информации, произошедший 24 ноября инцидент вызван тем, что ребенок, принимавший участие в тренировке по плаванию, захлебнулся в воде. Несмотря на первую медицинскую помощь от медперсонала и сотрудников скорой помощи, ребенка не удалось реанимировать.
Инцидент произошел во время группового занятия. Прокуратура сосредоточится на расследовании работы инструкторов и на том, насколько эффективно и своевременно была предоставлена медицинская помощь.
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