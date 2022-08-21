Петербургские утки погибают в загрязненных водоемах города

Экологическая обстановка в Петербурге становится все более тревожной. Горожане нередко сообщают о массовой гибели рыбы и водоплавающих птиц. О последнем инциденте сообщили посетители Парка Победы в социальных сетях. В воде плавали несколько трупов уток. К гибели могло привести загрязнение водоема — на гнилостный запах в парке петербуржцы жаловались уже давно.

Аналогичный случай недавно произошел в Удельном Парке и других водоемах города. Чаще всего причиной трагического исхода становятся цианобактерии. После отмирания они выделяют токсины, способные нанести серьезный вред окружающей среде. На их наличие указывает зеленый цвет воды во второй половине лета.

Горожане отмечают, что в Петербурге с каждым годом становится все больше загрязненных водоемов, источающих неприятных запах. Смольный чистку акваторий производит крайне редко, и ситуация массовой гибели представителей фауны говорит о резком ухудшении экологической обстановки.

К загрязнению приводит и человеческий фактор. В частности, в Финском заливе большое скопление органики, способствующей размножению цианобактерий, спровоцировано сбросом неочищенных вод в акваторию из расположенных в прибрежной зоне хозяйств.