Публикация секретных данных Пентагона может иметь радикальное влияние на исход конфликта на Украине. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

По его словам, утечка информации является фатальной для США и может иметь решающее значение в конфликте. Он также заявил, что из-за этой утечки стало известно о слежке США за своими союзниками, а это создает негативные перспективы для Киева.

Рейснер отметил, что это плохая новость для Вашингтона заключается в том, что подлинность документов и соответствие их содержания реальности подрывает доверие союзников к США.