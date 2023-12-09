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США требуют от Киева отменить запрет на усыновление
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  • Опубликована сегодня в 10:11

США требуют от Киева отменить запрет на усыновление

В палате представителей Конгресса США выступили с требованием к Киев обратить внимание на запрет усыновления украинских детей иностранными гражданами . Он вступил в силу еще в 2022 году. Такое предложение вынес республиканец Кристофер Смит. В документе говорится о том, что Киев способен возобновить процесс усыновления.

- Усыновление детей-граждан одной страны взрослыми гражданами другой страны может быть чрезвычайно полезным способом объединения, - считает политик.

В результате правительство обратилось к руководству Украины с просьбой пересмотреть запрет в пользу открытия границ для усыновления.

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