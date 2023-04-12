Зеленского призвали согласиться на уступки, пока он еще может влиять

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока у него еще есть возможность влиять на решение, написал обозреватель Дэниел Ковани в статье для газеты South China Morning Post.
"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мирное соглашение до того, как исчезнут последние рычаги давления, и они потеряют возможность влиять на окончательный исход конфликта и его последствия", - заявил Ковани.
В статье отмечается, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы, а производственные мощности Запада не способны обеспечить необходимый уровень военной помощи.
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