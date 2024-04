Турция выразила свою поддержку кандидатуры текущего главы кабинета министров Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе.

По информации телеканала, Турция поддерживает кандидатуру уходящего премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО.

Рютте посетил Стамбул в прошлую пятницу для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция стала одной из последних четырех стран-членов НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте. Уже было объявлено, что кандидатуру Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран-членов альянса. Среди государств-членов НАТО, высказавших свою поддержку, были США, Германия, Великобритания и Франция.

Секретарь генеральный НАТО Йенс Столтенберг планировал покинуть свою должность 1 октября 2022 года, но в марте 2022 года лидеры альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года в связи с событиями вокруг Украины.

В июле было объявлено, что он останется на своей должности еще на один год — до 1 октября 2024 года. Дольше всех на посту генерального секретаря НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, проработавший на этой должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг находится на втором месте по пребыванию на этой должности с девятилетним сроком.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)