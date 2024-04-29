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Турция поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост главы НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:46

Турция поддерживает кандидатуру Марка Рютте на пост главы НАТО

Турция выразила свою поддержку кандидатуры текущего главы кабинета министров Нидерландов Марка Рютте на пост главы НАТО, как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе.

По информации телеканала, Турция поддерживает кандидатуру уходящего премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО.

Рютте посетил Стамбул в прошлую пятницу для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция стала одной из последних четырех стран-членов НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте. Уже было объявлено, что кандидатуру Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран-членов альянса. Среди государств-членов НАТО, высказавших свою поддержку, были США, Германия, Великобритания и Франция.

Секретарь генеральный НАТО Йенс Столтенберг планировал покинуть свою должность 1 октября 2022 года, но в марте 2022 года лидеры альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года в связи с событиями вокруг Украины.

В июле было объявлено, что он останется на своей должности еще на один год — до 1 октября 2024 года. Дольше всех на посту генерального секретаря НАТО находился нидерландец Йозеф Лунс, проработавший на этой должности 13 лет с 1971 года. Столтенберг находится на втором месте по пребыванию на этой должности с девятилетним сроком.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

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