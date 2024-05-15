Американское правительство решило значительно увеличить пошлины на китайские товары, включая электромобили и их литий-ионные батареи, чтобы предотвратить захват рынка.

Пошлина на электромобили из Китая возрастет с 27,5% до 102,5%, а на батареи — с 7,5% до 25%. Дополнительно пошлины на другие товарные категории увеличатся до 50%.

Эти меры направлены на ограничение доминирования китайских продуктов на американском рынке, сообщает 5колесо.

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