Американское правительство решило значительно увеличить пошлины на китайские товары, включая электромобили и их литий-ионные батареи, чтобы предотвратить захват рынка.
Пошлина на электромобили из Китая возрастет с 27,5% до 102,5%, а на батареи — с 7,5% до 25%. Дополнительно пошлины на другие товарные категории увеличатся до 50%.
Эти меры направлены на ограничение доминирования китайских продуктов на американском рынке, сообщает 5колесо.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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