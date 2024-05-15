Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.05.2024 : 91,2573
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.05.2024 : 98,8267
В США вводятся увеличенные пошлины на китайские электромобили
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:40

В США вводятся увеличенные пошлины на китайские электромобили

Американское правительство решило значительно увеличить пошлины на китайские товары, включая электромобили и их литий-ионные батареи, чтобы предотвратить захват рынка.

Пошлина на электромобили из Китая возрастет с 27,5% до 102,5%, а на батареи — с 7,5% до 25%. Дополнительно пошлины на другие товарные категории увеличатся до 50%.

Эти меры направлены на ограничение доминирования китайских продуктов на американском рынке, сообщает 5колесо.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Шольц: сейчас я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии

Шольц: сейчас я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что насилию и разным видам агрессии не место в политике, проводимой Европой. Он также написал в посте в социальной сети X, что в данный момент думает о здоровье Роберта Фицо, беспокоится о его семье и гражданах Словакии.

Читать полностью
Эрик Томаш сообщил, что состояние Роберта Фицо серьезное

Эрик Томаш сообщил, что состояние Роберта Фицо серьезное

Министр труда и соцдел Словакии Эрик Томаш сообщил о нынешнем состоянии здоровья Роберта Фицо.

Читать полностью

Общество

Аналитики сообщили, что стоимость владения Tank 500 составляет 925,7 тыс. руб. в год

Аналитики сообщили, что стоимость владения Tank 500 составляет 925,7 тыс. руб. в год

Аналитики определили, что стоимость владения премиальным китайским внедорожником Tank 500 в России составляет примерно 925,7 тыс. руб. в год, с общими расходами 4,63 млн руб. за пять лет.

Читать полностью
Ученые из Франции обнаружили конфликт двух важных когнитивных функций в мозге

Ученые из Франции обнаружили конфликт двух важных когнитивных функций в мозге

Исследователи из Франции обнаружили, что в мозге человека происходит конфликт между статистическим обучением и исполнительными функциями.

Читать полностью

Новости