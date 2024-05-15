Исследователи из Франции обнаружили, что в мозге человека происходит конфликт между статистическим обучением и исполнительными функциями. Статистическое обучение помогает нам бессознательно распознавать закономерности, в то время как исполнительные функции необходимы для сложного принятия решений и адаптации к новым ситуациям.
Оказывается, люди, которые хорошо справляются с задачами на активное мышление, могут испытывать трудности с задачами, требующими распознавания последовательностей и образов. Это подчеркивает, что когнитивные способности в мозге не изолированы, а взаимодействуют и конкурируют друг с другом, сообщает Газета.Ру.
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