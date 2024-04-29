Польские фермеры перестали блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, как сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко на телеканале "Рада".

Ранее украинская пограничная служба оповещала, что польские фермеры приостановили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной, известного как "Равва Русская".

"Равва Русская" было единственным направлением, которое оставалось закрытым утром в этот день. Демченко "с удовольствием" отметил, что все направления на границе с Польшей теперь доступны.

Начатый 9 февраля всеобщий протест фермеров в Польше простирается по всей стране, блокируя дороги и пути к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах неизвестные уже несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и вагонов. Главными требованиями протестующих являются прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу и отказ от экологических мероприятий Евросоюза, включая планы на "зеленый курс", направленные на сокращение выбросов в атмосферу до нуля к 2050 году.

Польско-украинские отношения столкнулись с серьезными трудностями из-за введения эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года приняла решение не продлевать ограничения на импорт четырех видов сельхозпродукции из Украины в несколько приграничных стран Евросоюза, но наложила на Киев обязательства по контролю над экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета односторонним порядком. Украина выразила протест в ВТО. В свою очередь, три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать собрания координационной платформы по украинскому зерну.

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