В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.



Глава государства подчеркнул необходимость прекратить бойни и заняться обсуждением перспектив после конфликта. Он отметил, что Украине стоит вести переговоры с РФ и прекратить военные действия.



Павел ассоциирует идею о возможности Киева вернуть территории, под контролем РФ, с наивностью. По его мнению, важно быть реалистичным. В ходе переговоров стороны конфликта должны найти компромиссное решение. Президент подчеркнул необходимость согласия Украины, России и других стран-гарантов соглашения.



Он отметил, что НАТО не должно размещать войска на территории Украины, чтобы избежать столкновения с Россией. Павел подчеркнул нежелание Европы втягиваться в такие конфликты.



Чешский лидер утверждает, что поставки западного вооружения на Украину проводятся осторожно, чтобы избежать дальнейшей эскалации. По его убеждению, они достаточны для выполнения задач, стоящих перед Вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что необходимо оценить риск усиления конфликта.



По мнению чешского президента, Украина может рассчитывать на вступление в НАТО после урегулирования конфликта. Он подчеркнул важность достижения мира в регионе для рассмотрения потенциального членства Украины в альянсе.

Фото: securityconference.org/Zwez / MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)