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Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:00

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.

РИА Новости передает, что Малёв полностью признал вину и искренне раскаивается.

Адвокат подсудимого Вячеслав Позигун заявил, что есть прямые доказательства, что вина произошла по вине подсудимого.

Районный суд Крыма в среду приступил к рассмотрению дела о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.

По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт.

Пуля, выпущенная из автомата, фрагментировалась на две части, одна из которых рикошетом попала в голову и шею Бабаевой, в результате чего журналистка погибла.

Малёву предъявили обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.

Фото: commons.wikimedia.org/Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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