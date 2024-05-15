Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.



РИА Новости передает, что Малёв полностью признал вину и искренне раскаивается.



Адвокат подсудимого Вячеслав Позигун заявил, что есть прямые доказательства, что вина произошла по вине подсудимого.



Районный суд Крыма в среду приступил к рассмотрению дела о гибели главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой.



По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт.



Пуля, выпущенная из автомата, фрагментировалась на две части, одна из которых рикошетом попала в голову и шею Бабаевой, в результате чего журналистка погибла.



Малёву предъявили обвинения по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и многие другие.

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