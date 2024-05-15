Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики поименно знают кукловодов и тех, кто проводит игру и готовит госпереворот в стране, сообщают СМИ.

Глава государства этой ночью организовал экстренное совещание с руководителями разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке мятежа. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против власти и народа.

"Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, - это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие", - заявил Реджеп Эрдоган сегодня в парламенте Турецкой республики.

Накануне, были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности столицы Турции. Им предъявлены обвинения в связях с преступной организацией.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu/en/Creative Commons Attribution 4.0 International.