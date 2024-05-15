Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
В 1994 году каждый пятый житель России доверял специалистам, практикующим массовую психотерапию (20%), однако через три десятилетия количество сторонников этого явления сильно сократилось: лишь 3% россиян сегодня уверены в этом подходе, в то время как подавляющее большинство (94%) не верит в его эффективность, говорится в отчете.
Также отмечается, что 14% опрошенных доверяют массовым позитивным настроениям, в то время как 79% высказали обратное мнение. Важно отметить, что у поколения Z процент доверия к подобным явлениям выше и составляет 29%.
Согласно исследованию, сегодня 15% опрошенных россиян верят в предсказания астрологов, но 76% не доверяют им. Стоит отметить, что в 1994 году в такие предсказания верили 33% россиян.
По мнению главного исполнительного директора ВЦИОМ Валерия Федорова, сравнивая с тяжелыми 1990-ми годами, такие практики стали гораздо менее популярными. Также он отмечает, что наибольшее распространение среди верящих россиян сегодня имеет "настройка на позитив".
По словам Федорова, дети 90-х и дети 2000-х годов значительно различаются по своему отношению к сверхъестественному. Первые проявляют наивысший уровень иммунитета к антинаучным влияниям, в то время как вторые демонстрируют высокую склонность к иррациональному.
Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 мая 2024 года. В опросе приняло участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предел погрешности выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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