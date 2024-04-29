Онколог Антон Иванов подчеркнул важность регулярного употребления продуктов, богатых пищевыми волокнами, таких как злаки, семена, цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и зелень. Эти продукты также содержат витамины А, С, Е, бета-каротин, селен, фолиевую кислоту, фитоэстрогены и флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Дополнительные правила профилактики включают избегание переедания и запоров, а также отказ от "западной диеты", характеризующейся высоким потреблением обработанных продуктов, животных жиров, химических добавок и сахаров, сообщает Газета.Ру.

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