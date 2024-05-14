Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.
Меморандум направлен на развитие двухсторонних деловых отношений в областях информационных и коммуникационных технологий, биотехнологий, нанотехнологий, новых материалов, механики и автоматизации.
Также предусматривается продвижение уникальных бизнес-проектов, улучшение предпринимательского климата и взаимодействие с общественными организациями для поддержки малого и среднего предпринимательства. Встреча президента Южной Осетии с иранским инвестором Сейедом Саджади подтвердила важность укрепления взаимодействия между странами, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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