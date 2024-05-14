Посол Барбин сообщил о проведенных совместных учениях США и Дании на острове Борнхольм

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что ВС США и Дании провели учения 6-7 мая, которые прошли на острове Борнхольм, являющемся датской территорией.

Также дипломат заметил, что на остров свозились разные ракетные установки, в том числе и те, которые могут предназначаться для оснащения ядерными боеголовками.

Напоминаем, что Россия соблюдает условия моратория на размещение любых ракетных установок в пределах мирной территории. Если США не считает нужным соблюдать условия моратория, то Россия может реагировать зеркально на подобные действия со стороны американцев, добавил Барбин.

Фото:flickr.com/Allied Joint Force Command Brunssum (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)