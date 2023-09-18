Дать юридическую оценку распаду СССР предложил Владимир Констиантинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил провести юридическую оценку распаду СССР, анализируя ряд нарушений тогдашнего действующего законодательства. Он заявил это в своем Telegram-канале.

Константинов заявил: "Скажем, развал СССР, который воспринимается сейчас как национальная трагедия. Можно ведь дать ему и юридическую оценку: проанализировать серию нарушений действующего законодательства, которые к этой трагедии привели, указать её конкретных виновников, оценить нанесённый их действиями ущерб... Следует давать юридические оценки событиям, которые привели к разрушению СССР. Хотя бы для того, чтобы избежать их повторения в будущем".

Константинов отметил, что многие пытаются представить распад Советского Союза как неизбежный логический процесс, обусловленный отсутствием реформ и другими факторами. Однако Константинов утверждает, что "СССР распался именно из-за предательства".