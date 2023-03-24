Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает местонахождение его сына. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сын главы региона сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Местонахождение его устанавливается.
Напомним, Усс-младший обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. 21 марта в Милане было принято решение об экстрадиции Усса в Соединенные Штаты, однако он пожелал быть экстрадированным в Россию, где он обвиняется в мошенничестве.
Напомним, в октябре 2022 года Артем Усс был арестован в Италии, более месяца он провел в тюрьме.
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