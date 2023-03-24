Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:34

Губернатор Красноярского края не знает, где находится его сын

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает местонахождение его сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сын главы региона сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Местонахождение его устанавливается.

Напомним, Усс-младший обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. 21 марта в Милане было принято решение об экстрадиции Усса в Соединенные Штаты, однако он пожелал быть экстрадированным в Россию, где он обвиняется в мошенничестве.

Напомним, в октябре 2022 года Артем Усс был арестован в Италии, более месяца он провел в тюрьме.

Мир

Медведев: противостояние сильнейших армий мира будет иметь чудовищные последствия

Победителей не будет

Читать полностью

Запуск новой американской межконтинентальной ракеты Sentinel откладывается на два года

Создание новой межконтинентальной ракеты Sentinel является одним из ключевых проектов американской армии.

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости