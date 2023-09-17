69-летняя Успенская о Хайдарове: "Я даже стеснялась раздеться перед подругами в бане"

Несколько годов назад Любовь Залмановна обратилась к доктору Тимуру Хайдарову, чтобы осуществить свою мечту о идеальном теле. Хирург провел операцию на артистке, однако она осталась недовольной результатом пластики. Оказалось, что Любови Успенской не угодили результаты, которые были достигнуты в области ее груди и рук при помощи Хайдарова. Для исправления ошибок ей пришлось обратиться к другому пластическому хирургу.
"Он показал мне фотографии и видеозаписи меня голой на операционном столе. Все выглядело красиво - мое тело было изображено статуэткой. Но когда я увидела себя без бандажей, мне стало плохо. Если я говорю правду, то так оно и есть. Нет смысла скрывать правду! Когда я сказала, что Тимур - мясник, то это действительно так. Я даже не могла представить, что в этом процессе столько жертв! Слава Богу, что это, наконец, стало явным. Вы не представляете, сквозь что мне пришлось пройти, какие комплексы у меня возникли. Я даже стеснялась раздеться перед подругами в бане", - сказала 69-летняя певица во время участия в шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.
Теперь Любовь Успенская планирует подать иск против Тимура Хайдарова. Такую же цель преследует еще одна известная пациентка Хайдарова, певица Слава. Обе артистки обрели поддержку адвоката Елены Сениной и также помогают другим женщинам, ставшим жертвами этого пластического хирурга.
Не так давно Любовь Залмановна выразила негативное мнение о интервью Тимура Хайдарова, данном им Ксении Собчак, которая описала его с положительной стороны. Артистка поделилась своим видением ситуации:
"Я всегда говорила и продолжаю говорить: уберегитесь от зазнавшихся и не забудьте о простых людях! Ведь без них не было бы звезд! Все ясно. Нормальный человек и журналист не будет оправдывать преступления и грубое отношение. Собчак уже выставляла меня в плохом свете, представляя как плохую мать, не заботящуюся о своем ребенке. Но вы видели мою дочь?! Это она не заботится? А кто тогда? И Слава тоже не раз переживала из-за этой женщины. Сейчас, по всей видимости, настала пора мести. Подождите. Все в итоге встанет на свои места. Ваша Люба".
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