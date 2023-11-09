США не предвидят вооруженного конфликта между Израилем и "Хезболлах", заявляет специальный посланник

Американские власти не считают, что текущие действия вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах", ведущего атаки на территорию Израиля, и последующие ответные обстрелы, приведут к разгоранию конфликта между Израилем и Хезболлах. Об этом заявил специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, Дэвид Саттерфилд.

"Соединенные Штаты не считают неизбежным такой сценарий войны или конфликта", — подчеркнул Саттерфилд в ответ на вопрос журналиста о позиции Вашингтона в случае вовлечения ливанской армии в столкновения между Израилем и Хезболлах.

Он также подчеркнул, что Вашингтон уверен в том, что все заинтересованные стороны, включая "Хезболлах", верховного лидера Ирана, Али Хаменеи, и режим в Тегеране, понимают ясное предупреждение, которое президент США Джо Байден направил тем, кто мог бы расширить конфликт в регионе.