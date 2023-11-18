В московском метро появились транспортные карты "Тройка" с изображением Московской усадьбы Деда Мороза в день его рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал московского метрополитена.

Заммэр Москвы Максим Ликсутов, цитируемый пресс-службой, отметил, что праздничную "Тройку" можно приобрести на стойках "Живое общение", в флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.