Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
В московском метро появились карты
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 12:31

В московском метро появились карты "Тройка" с изображением усадьбы Деда Мороза

В московском метро появились транспортные карты "Тройка" с изображением Московской усадьбы Деда Мороза в день его рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал московского метрополитена.

Заммэр Москвы Максим Ликсутов, цитируемый пресс-службой, отметил, что праздничную "Тройку" можно приобрести на стойках "Живое общение", в флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

Мир

В Одессе вандалы осквернили памятник Александру Пушкину

В Одессе вандалы осквернили памятник Александру Пушкину

Вандалы в Одессе облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину.

Читать полностью
Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы

Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы "Аш-Шифа"

Израильские военные предоставили всего один час на эвакуацию персонала, пациентов и внутренне перемещенных граждан из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Читать полностью

Общество

Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей

Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей

Строительство автодороги протяженностью 45 км между Новокузнецком и Междуреченском с обходом Мысков в Кемеровской области оценивается в 30 млрд рублей.

Читать полностью
Около 2,8 млн россиян протестировали федеральную платформу ДЭГ

Около 2,8 млн россиян протестировали федеральную платформу ДЭГ

Более 2,8 миллионов россиян приняли участие в испытаниях федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Читать полностью

Новости