В московском метро появились транспортные карты "Тройка" с изображением Московской усадьбы Деда Мороза в день его рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал московского метрополитена.
Заммэр Москвы Максим Ликсутов, цитируемый пресс-службой, отметил, что праздничную "Тройку" можно приобрести на стойках "Живое общение", в флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
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