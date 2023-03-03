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  • Опубликована сегодня в 16:36

Ветеран ВС США призвал украинских военных переходить на сторону России

Ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен призвал украинских солдат переходить на стороны России. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

Сделать это необходимо для того, чтобы не погибнуть за лидера киевского режима Владимира Зеленского.

"Я бы хотел, чтобы солдаты ценили свою жизнь так же, как я", — отметил Дрейвен, назвав Зеленского марионеткой.

Кроме того, бывший военнослужащий выразил уверенность, что Россия победит и объединит расколотый народ.

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