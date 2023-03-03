Ветеран вооруженных сил Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен призвал украинских солдат переходить на стороны России. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
Сделать это необходимо для того, чтобы не погибнуть за лидера киевского режима Владимира Зеленского.
"Я бы хотел, чтобы солдаты ценили свою жизнь так же, как я", — отметил Дрейвен, назвав Зеленского марионеткой.
Кроме того, бывший военнослужащий выразил уверенность, что Россия победит и объединит расколотый народ.
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