По мнению бывшего командующего вооруженными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, киевский режим должен оккупировать Крым для восстановления экономики. Об этом сообщает Politico.

"Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия сохраняет за собой Крым", — приводит издание слова офицера.

С точки зрения Ходжеса, полуостров имеет решающее значение для этой специальной военной операции.

Напомним, в ноябре 2022 году Ходжес отмечал, что вооруженные силы Украины могут подойти к республике уже зимой 2023 года.