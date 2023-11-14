Источник предупреждает, что без военной и финансовой поддержки от Соединенных Штатов, Украине будет трудно продержаться до конца 2023 года.
Ларри Джонсон высказал свои опасения в интервью каналу Judging Freedom, отмечая, что прекращение финансирования со стороны Вашингтона поставит украинскую армию в затруднительное положение, что может привести к невозможности противостоять России уже в ближайшие недели.
Он также указал на значительные потери среди личного состава, оказывающие негативное воздействие на украинскую армию.
В текущей ситуации внимание Запада сосредоточено на израильском конфликте, что означает отстранение от Украины. В отличие от этого, российские военные обладают не только силой, но и техническим преимуществом, что позволяет им активно осуществлять наступательные действия.
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.
На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"
В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.
2ГИС выполнил значительное обновление версии своего приложения для мультимедийных экранов автомобилей
В свете растущих продаж новых автомобилей в России, оснащенных мультимедийными системами поддержки CarPlay и Android Auto, 2ГИС тщательно обновила картографическую версию приложения для этих платформ.
Использование искусственного интеллекта для добычи кислорода на Марсе может обеспечить будущую колонизацию
Китайские ученые разработали метод, при помощи которого искусственный интеллект (ИИ) способен добывать необходимые материалы для производства кислорода, используя марсианские руды.