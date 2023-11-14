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  • Опубликована сегодня в 18:00

Эксперт Джонсон: Без поддержки США Украине сложно противостоять

Источник предупреждает, что без военной и финансовой поддержки от Соединенных Штатов, Украине будет трудно продержаться до конца 2023 года.

Ларри Джонсон высказал свои опасения в интервью каналу Judging Freedom, отмечая, что прекращение финансирования со стороны Вашингтона поставит украинскую армию в затруднительное положение, что может привести к невозможности противостоять России уже в ближайшие недели.

Он также указал на значительные потери среди личного состава, оказывающие негативное воздействие на украинскую армию.

В текущей ситуации внимание Запада сосредоточено на израильском конфликте, что означает отстранение от Украины. В отличие от этого, российские военные обладают не только силой, но и техническим преимуществом, что позволяет им активно осуществлять наступательные действия.

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