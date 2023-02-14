Соединенные Штаты не имеют лишних оперативно-тактических ракет ATACMS с радиусом действия 300 км для передачи их киевскому режиму. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

"Американские чиновники сообщили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS… Передача ATACMS… приведёт к истощению американских запасов и нанесёт урон готовности ВС США к будущему сражению", — отмечает издание.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон затянул с поставкой Украине комплексов ПВО Patriot.