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  • Опубликована сегодня в 6:54

Politico: США не имеют лишних ракет ATACMS для поставок их Украине

Соединенные Штаты не имеют лишних оперативно-тактических ракет ATACMS с радиусом действия 300 км для передачи их киевскому режиму. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

"Американские чиновники сообщили представителям Киева, что у них нет лишних ATACMS… Передача ATACMS… приведёт к истощению американских запасов и нанесёт урон готовности ВС США к будущему сражению", — отмечает издание.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон затянул с поставкой Украине комплексов ПВО Patriot.

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