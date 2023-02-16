Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подталкивает Украину к захвату Крыма. Об этом сообщает Politico.
Американский дипломат таким образом отреагировал на вопрос журналиста о готовности США помочь киевскому режиму захватить Крым.
Блинкен отметил, что если это случится, то это будет переходом "красной линии" для президента России Владимира Путина, что чревато масштабным ответом со стороны Москвы.
"По словам четырёх человек, знакомых с ответом Блинкена, он сообщил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев", — отмечает издание.
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