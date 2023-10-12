США не планируют размещать свои вооруженные силы в Израиле, сообщает "Российская газета" со ссылкой на официального представитель аппарата национальной безопасности США, Джона Кирби.
По его словам, ведутся обсуждения с Израилем относительно "необходимости предоставления гуманитарной помощи" для сектора Газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в четверг прибыл с визитом в Израиль. Вашингтон выразил свою поддержку Тель-Авиву в условиях ухудшения палестино-израильского конфликта.
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