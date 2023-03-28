Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может урегулировать конфликт на Украине в течение 24 часов. Об этом сообщает Fox News.

Бизнесмен и политик выразил удивление, что в Белом доме находятся люди, которые не знают, что делают.

Трамп подчеркнул, что он достаточно легко добьется мира на Украине вместе с Путиным и Зеленским. Однако он не стал раскрывать свой план, так как в противном случае он никогда не сработает.