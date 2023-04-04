Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал 34 пункта обвинения против экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Yahoo News.

В частности, речь идет о фальсификации деловой документации. Данное преступление может рассматриваться как проступок, но, по мнению прокурора, оно было направлено якобы на сокрытие другого преступления.

Кроме того, Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп выплатил $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом. Денежные средства компенсировались из предвыборного фонда.