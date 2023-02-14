Чиновники в США оказывают давление на Украину с целью принуждения их к более активным боевым действиям против России. Об этом сообщает Washington Post.

Делается это по той причине, что в будущем киевскому режиму будет все сложней получать помощь от стран Запада.

"В настоящий момент мы пытаемся внушить руководству Украины, что делать что-то вечно мы не можем. Байден и его советники полагают, что, когда Киев исчерпает текущий пакет помощи поддерживать Украину станет гораздо сложнее", — приводит издание слова чиновника.

По мнению журналистов, Киев тратит большие ресурсы на защиту Артемовска, имеющего символическое значение. После падения города будет нанесен серьезный удар по моральному духу ВСУ.