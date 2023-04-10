Белый дом шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, это стало известно из секретных документов Пентагона, которые попали в сеть.

Кроме того, по данным телеканала, Зеленский планировал нанести удар по Ростовской области при помощи беспилотников, потому что у Киева нет подходящих дальнобойных орудий.

Полученные Белым домом разведывательные данные о планах Зеленского объясняют нежелание Вашингтона передавать киевскому режиму вооружения дальнего радиуса действия.