Белый дом шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.
По данным издания, это стало известно из секретных документов Пентагона, которые попали в сеть.
Кроме того, по данным телеканала, Зеленский планировал нанести удар по Ростовской области при помощи беспилотников, потому что у Киева нет подходящих дальнобойных орудий.
Полученные Белым домом разведывательные данные о планах Зеленского объясняют нежелание Вашингтона передавать киевскому режиму вооружения дальнего радиуса действия.
Песков: Париж вовлечен в конфликт на Украине
На данный момент невозможно говорить о посредничестве Франции
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Молдавию и Польшу
В скором времени будут проводить аукционы по распределению ресурсов
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела
Холодный климат продлевает жизнь
Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.