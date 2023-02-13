Посольство Соединенных Штатов призвало своих граждан отказаться от поездок в Россию, а тем, кто здесь находиться покинуть страну. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.
Одной из причин такого призыва заявлен риск возможной мобилизации. Власти России утверждают, что эта тема поднимается искусственно.
"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", — отметили в посольстве.
Речь идет о тех американских гражданах, которые имеют двойное гражданство. Дипломаты считают, что Кремль может отказать в признании этого факта и лишить их доступа к консульской помощи США.
Также дипломаты рекомендуют американским гражданам, находящимся в России, избегать участия в политических и социальных протестах, не фотографировать сотрудников спецслужб.
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