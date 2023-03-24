Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что действия Белого дома могут привести к увеличению потерь среди украинских боевиков. Об этом он сообщил в интервью каналу Judging Freedom.
Эксперт назвал координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби безумцем, так как он не хочет прекращения огня на Украине.
Риттер отметил, что Украина потеряет еще сотни тысяч военных, смерть которых будет на совести Кирби и президента США Джо Байдена.
Аналитик подчеркнул, что мирные инициативы отвергаются Вашингтоном, так как им выгоден конфликт между киевским режимом и Россией.
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