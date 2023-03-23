Бывший советник по оборонной политике Пентагона Марио Лойола посоветовал Белому дому убедить Украину согласиться с вхождением в состав России новых регионов. Об этом сообщает издание The Atlantic.
Сделать это следует в обмен на финансовую компенсацию. Эксперт отметил, что многие конфликты улаживались подобным образом.
Лойола утверждает, что данный сценарий приведет к стабилизации политической системы на Украине и даст ей больше шансов на вступление в ЕС и, возможно, в НАТО.
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