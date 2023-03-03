Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ЦРУ тайно направляет американских военных под видом контрактников на Украину. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся", — отметил Макгрегор.

По словам эксперта, американские военные нужны в связи с тем, что украинские военные не смогут использовать оборудование, поставленное Западом.