Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:23

Экс-советник Пентагона: ЦРУ тайно направляет на Украину американских военных

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ЦРУ тайно направляет американских военных под видом контрактников на Украину. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся", — отметил Макгрегор.

По словам эксперта, американские военные нужны в связи с тем, что украинские военные не смогут использовать оборудование, поставленное Западом.

"Украина находится под нашим полным контролем, включая ее правительство и военных. Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов ни было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну", — резюмировал аналитик.

Мир

Ветеран ВС США призвал украинских военных переходить на сторону России

Россия объединит разделенный народ

Читать полностью

Советник главы ДНР: НАТО знало о подготовке теракта в Брянской области

Эта тактика не новая

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости