В США приветствуют решение союзников передать Киеву истребители

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приветствует решение союзников по передаче киевскому режиму истребителей. Об этом сообщает ТАСС.

"Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это", — отметил Кирби.