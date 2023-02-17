В США приветствуют решение союзников передать Киеву истребители

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приветствует решение союзников по передаче киевскому режиму истребителей. Об этом сообщает ТАСС.
"Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители, мы будем приветствовать это", — отметил Кирби.
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