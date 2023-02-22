Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе защищаться от врагов ядерным оружием. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Таким образом, политик прокомментировал послание президента России Владимира Путина о приостановке участия Москвы в договоре СНВ-3.

"Ведь всем разумным силам очевидно, что, если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта", — отметил Медведев.

Он также добавил, что раз Вашингтон хочет поражения России, то Россия имеет право применить в целях защиты любое оружие, в том числе ядерное.