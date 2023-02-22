Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе защищаться от врагов ядерным оружием. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Таким образом, политик прокомментировал послание президента России Владимира Путина о приостановке участия Москвы в договоре СНВ-3.
"Ведь всем разумным силам очевидно, что, если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта", — отметил Медведев.
Он также добавил, что раз Вашингтон хочет поражения России, то Россия имеет право применить в целях защиты любое оружие, в том числе ядерное.
Песков: Заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» привлекло внимание к проблеме
Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.
Гагин: Артемовск совсем скоро полностью перейдет под контроль российской армии
Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов, отметил советник врио главы ДНР.
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство